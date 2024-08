De centrale bank van India waarschuwt weer eens voor Bitcoin. Niemand luistert

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US . Headerfoto via via Flickr-gebruiker Steve Garfield.

Na China heeft ook de centrale bank van India gewaarschuwd voor de risico’s van investeringen in de cryptomunt Bitcoin. Ook waarschuwde de bank voor de uitgave van cryptomunten in zogenoemde initial coin offerings (ICO’s).

Videos by VICE

Ondanks die waarschuwingen steeg de koers van Bitcoin woensdag naar een recordhoogte van 12.775 dollar, om donderdag uit te komen op 15.180 dollar.

De centrale bank van India waarschuwde trouwens al in december 2013 en in februari 2017 voor de risico’s van Bitcoin.

“Als je kijkt naar de economische en financiële onzekerheid en de gebruikersbescherming, moeten eigenaren van, en handelaren in Bitcoin rekening houden met de risico’s,” waarschuwde de bank.

De Chinezen benadrukten ook de risico’s van ICO’s. De uitgave van grote hoeveelheden nieuwe cryptomunten is voor bedrijven een populaire manier geworden om in een korte tijd miljoenen dollars op te halen. Critici zeggen dat investeerders er rekening mee moeten houden dat daarbij vaak gefraudeerd wordt.

In India waarschuwt de centrale bank wel voor de risico’s, maar de handel in Bitcoins blijft er legaal. De almaar stijgende koers heeft ervoor gezorgd dat er op Indiase beurzen massaal Bitcoins worden gekocht.

Het subcontinent is trouwens maar een van de vele Aziatische landen dat zijn burgers voor cryptovaluta waarschuwt.

Zondag zei Pan Gongsheng, de vicepresident van de Chinese centrale bank: “Op een dag zie je Bitcoins dode lichaam aan je voorbij drijven.” In september verboden de Chinezen ICO’s en zei de bank dat beurzen geen cryptovaluta meer mogen verkopen aan Chinese klanten.

“Als we de Bitcoinbeurzen niet hadden gesloten, en de ICO’s niet hadden verboden, en als China nog steeds meer dan 80 procent van de wereldwijde Bitcoinhandel en ICO’s voor zijn rekening nam, mensen, hoe zou de wereld er dan voorstaan? Als ik alleen al over die vraag nadenk word ik al bang,” zei Pan.

De centrale banken van Indonesië en Bangladesh hebben verboden om Bitcoin nog als betaalmiddel te gebruiken, terwijl Zuid-Korea bedrijven heeft verboden om ICO’s te gebruiken om geld op te halen.

Ondanks de wereldwijd toenemende controle en regulering is de prijs van Bitcoin sinds het voorjaar van 2017 met 1200 procent gestegen.

De laatste piek in de koers kwam nadat Amerikaanse toezichthouders bevestigden dat er op beurzen in Bitcoinopties mag worden gehandeld. Daarmee wordt de cryptomunt in de financiële wereld een stuk serieuzer genomen.



De Cboe exchange, een beurs in Chicago, kondigde afgelopen maandag aan dat het aanstaande zondag als eerste beurs met deze handel wil beginnen.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: