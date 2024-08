De CEO van Twitter had gisteren een besloten meeting met president Trump

Jack Dorsey, de CEO van Twitter, hield gisteren samen met andere leidinggevenden van het bedrijf een gesprek achter gesloten deuren met president Trump. Dit blijkt uit een interne e-mail van Twitter, die Motherboard via twee onafhankelijke bronnen ontving. In de e-mail is te lezen dat de meeting plaatsvond naar aanleiding van een uitnodiging van het Witte Huis.

Er stond niet in waar het gesprek over zou gaan, maar wel dat het bedrijf verwachtte te spreken over “de gezondheid van het publieke debat op Twitter,” zo schreef Vijaya Gadde, Twitters wereldwijde leider op het gebied van juridische zaken, beleid en vertrouwen en veiligheid.

Dorsey voegde zelf ook wat toe aan het gesprek, volgens een tweede e-mail die Motherboard van twee bronnen ontving.

“Zoals jullie weten geloof ik dat het gesprek – en niet stilte – afstanden dicht en tot oplossingen leidt,” schreef Dorsey. “Ik ben tot nu toe op elke uitnodiging van wereldleiders ingegaan, en ik geloof dat de gesprekken die we hebben gehad productief waren, en de resultaten zinvol.”

Sommige medewerkers van Twitter zullen het waarschijnlijk oneens zijn met de beslissing van hun CEO om met Trump te gaan praten. Dorsey gaat daar direct op in en schrijft: “Sommigen van jullie zullen deze beslissing steunen, en anderen zullen denken dat we een meeting als deze moeten afslaan. Uiteindelijk vind ik het belangrijk om staatshoofden te ontmoeten om te luisteren, onze principes en onze ideeën te delen.”

In 2016 organiseerde Trump een gesprek met verschillende leiders van techbedrijven; Dorsey was toen niet uitgenodigd.

Twitter kreeg in het verleden al kritiek over vermeende vooringenomenheid tegen conservatieven, waarvan het bedrijf en social media-experts zeggen dat deze ongegrond is. Deze maand ondervroegen Republikeinen nog afgevaardigden van Twitter (en Facebook) over zorgen dat deze platformen conservatieve meningsuiting zouden censureren. Twitter heeft ook kritiek ontvangen over hoe ze omgaan met Trumps eigen twitteraccount, die hij vaak inzet om politieke vijanden aan te vallen. Zijn tweets hebben soms de regels van Twitter overtreden, waardoor er stemmen opgingen om zijn account op te schorten of zelfs te verwijderen.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

Een paar uur nadat wij dit nieuws brachten reageerde Trump met bovenstaande Tweet.



Vorig jaar schreef Twitter op hun blog dat ze een speciaal beleid hanteren voor accounts van wereldleiders:

“Het blokkeren van een wereldleider op Twitter of hun controversiële tweets verwijderen zou belangrijke informatie verbergen, informatie die zichtbaar zou moeten zijn voor mensen, zodat ze deze kunnen bespreken,” schreef het bedrijf. “Het zou ook de wereldleider in kwestie niet het zwijgen opleggen, maar slechts de nodige discussies over hun woorden en daden moeilijker maken.”

Zowel Twitter als het Witte Huis waren niet bereikbaar voor commentaar.