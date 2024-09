De CGI-kunstenaar die je hoofd laat koken van verwarring

Wat gebeurt er als je een rookgranaat in de helm van een astronaut drukt? Er zijn maar weinig mensen die daar het antwoord op weten, maar CGI-kunstenaar Antoni Tudisco doet een poging daar achter te komen met zijn portretserie Portraits 3.0. Zijn werken zijn een explosie van adembenemende kleuren en tonen een spectaculaire, gemanipuleerde werkelijkheid. Hij creëert zijn menselijke vormen met 3D-technieken, en combineert ze met digitale rook, bont en organische vormen. Zijn enige doel is “om de kijker te verwarren,” vertelt hij aan Creators.

Tudisco leerde zichzelf om liefelijke pastelkleuren tot leven te brengen met allerlei computersoftware. Nu en dan ontwerpt hij beelden voor merken zoals MTV en Nike, maar soms krijgt hij een creatieve ingeving. Zijn persoonlijke serie Portraits 3.0 is daar een kleurrijk voorbeeld van.

Alhoewel zijn beelden foto’s van echte mensen lijken te bevatten, garandeert Tudisco dat alles puur 3D-kunst is. “Van de rook en mist tot de personages en het bont. Ik wilde een mengeling tussen surrealistische en abstracte beelden creëren met realistische personages,” vertelt Tudisco aan Creators.



Zijn cinematische stijl is geïnspireerd op een afspeellijst van hiphop en R&B, waaronder Blond van Frank Ocean, The Life of Pablo van Kanye West, Deja Vu van Post Malone en Durag vs Headband van Action Bronson. Dus zwengel wat muziek aan en geef je over aan Tudiscos buitenaardse wereld.

Ontdek hier meer werk van Antoni Tudisco.