De chick waarover FMG zingt in hun nieuwe clip ‘Oh Meisje’ heeft absoluut geen interesse

Liedjes over de liefde waarop je heerlijk kan zwijmelen, verkopen nog altijd als een bamiblok op de vrijdagnacht. En gelukkig maar, de wereld kan wel wat liefde gebruiken. Ook de neven van FMG (Family Money Gang) zingen erover op hun nieuwste single Oh Meisje en komen zo romantisch dat zelfs Shakespeare trots op ze zou zijn.

FMG ken je waarschijnlijk al van hun nummer Mandem, waarmee ze een 101Barz-award binnensleepten. Sindsdien heeft de groep ook al meerdere anthems gehad zoals Sign en Niet Bepalen. In de clip van Oh Meisje dat hier in première gaat, gaan ze van de straat weer naar school en krijgen ze te maken met een chick die al hun hoofden op hol doet slaan. De single is onderdeel van hun nieuwe EP die nu uit is op Rotterdam Airlines. Bekijk de clip hieronder.

Videos by VICE

FMGs EP ‘Timing’ kun je hieronder beluisteren.