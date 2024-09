De Chinees die dode paarden opblaast

Opgezette dieren associeer je waarschijnlijk direct met stoffige kamers in statige huizen. Maar Yang Maoyuan pakt het genre van de taxidermie wat luchtiger aan, in behoorlijk letterlijke zin. In de controversiële collectie opgezette dieren van de kunstenaar uit Peking wordt een paard getransformeerd tot een extreem opgeblazen ballonachtig mormel en doet een kameel zonder hoofd dienst als een zeer onpraktisch krukje. Met zijn vreemde en provocatieve stukken herinterpreteert hij dierlijke vormen en structuren. Alhoewel je je kan afvragen of zijn werk wel ethisch is, is er niet echt een verschil met werk dat van leer gemaakt is.

“Mijn sculpturen bestaan uit twee delen,” legt Maoyuan ons uit. “Het dierlijke lichaam is opgeblazen en dan wordt het leer samen genaaid in een bolvorm. In het lichaam zit een rubberen zak, gevuld met gas. Ik maak het haar ook schoon en geef het een kleurtje,” legt Maoyuan uit. “Eerst weten de toeschouwers niet zeker of ze een écht dier zien, dus zijn ze verrast als ze ontdekken dat het wel degelijk echt is. Ze vragen vaak naar de oorsprong van het dier en hoe ik het gemaakt heb.”

Maoyuan maakt dieren bolvormig als knipoog naar de Chinese idealen van schoonheid en harmonie. In de traditionele kunst staat de globe symbool voor universele balans en ultieme eenheid met de wereld. Maoyuan maakt daar gebruik van door van paarden, schapen en kamelen bolvormige sculpturen te maken. Sommige van Maoyuans handgemaakte wezens hebben meerdere hoofden. Doordat ze zijn opgeblazen en geverfd in felle, vrolijke kleuren is de vergelijking met een feestelijke ballon snel gemaakt.

