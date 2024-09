De CIA houdt verdachten in de gaten via hun smart-tv’s

Hackers van de CIA hebben met behulp van Britse spionnen van de MI5 malware ontwikkeld waarmee ze stiekem verdachten in de gaten kunnen houden via hun Samsung Smart-tv. Dit bleek uit documenten die WikiLeaks dinsdag lekten, afkomstig van de hack-afdeling van de CIA. De organisatie van Julian Assange zegt dat dit pas de eerste release is van meerdere reeksen documenten, en dat dit de grootste hoeveelheid vertrouwelijke CIA-documenten ooit is.

De CIA en MI5 noemen dit spionageproject met de smart-tv’s “Weeping Angel”. Mogelijk is dit een verwijzing naar Doctor Who, waar “weeping angels” de dodelijkste, krachtigste en meest kwaadaardige levensvorm zijn ooit gemaakt. De malware is ontworpen om smart-tv’s aan te laten staan, terwijl ze eigenlijk uitgeschakeld zijn. Dit werd in de documenten de “Fake-Off”-stand genoemd. De hackers van de CIA hebben zelfs een manier gevonden om de ledlampjes te onderdrukken om de “Fake-Off”-stand nog beter te laten werken.

“Weeping Angel kan alle knoppen van de afstandsbediening besturen om het systeem in Fake-Off-stand te zetten, in plaats van helemaal uit,” staat in één van de documenten. “Omdat het programma dit kan besturen, weet het programma ook wanneer de tv in Fake-Off-stand staat.”

Samsung heeft niet gereageerd op onze vraag om een reactie, maar veiligheidsonderzoekers hadden al geruime tijd geleden gewaarschuwd dat smart-tv’s de gesprekken van hun eigenaren zouden kunnen aftappen. Twee ethische hackers hebben in 2013 ontdekt dat in verschillende modellen van de smart-tv’s ingebroken kan worden door hackers. Dit geeft hen de kans om de camera, microfoon en zelfs tv-apps, zoals Facebook of Skype, te besturen.

Zelf is Samsung zich bewust van deze risico’s. Het bedrijf waarschuwt klanten in hun privacyvoorwaarden. “Als men gevoelige of persoonlijke informatie bespreekt, kan deze informatie door worden gegeven aan een derde partij door middel van stemherkenning.” Deze woorden herinneren ons aan de klassieke roman 1984 van George Orwell.

Zo blijkt maar weer: als iets zelfs maar een beetje hackbaar is, zullen hackers proberen in te breken. Laat dit een les zijn voor de toekomst.