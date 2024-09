De clip van Boef voor ‘Habiba’ is als een arthouse-film over een doorgedraaide dealer

Rappers zeggen wel vaker dat ze hun werk naar de next level willen brengen, maar vaak komt daar weinig van. Het blijft vaak bij drums die live worden ingespeeld of er wordt duizend euro meer voor een clip uitgetrokken om het allemaal iets meer gelikt te maken. Boef heeft zijn clip voor Habiba ook aangekondigd als iets speciaals, een hoger niveau, een volgende stap, en nu de video ook uit is valt het moeilijk te ontkennen.

Het is een soort geraffineerde arthouse-film over een gebrouilleerde dealer. Een jongen die door zijn honger naar het snelle geld zijn relatie op de klippen laat lopen en zichzelf kwijtraakt. De video die door Madja Amin is gemaakt is een soort lange trailer van een film die ik heel graag zou willen zien, maar waarvan ik baal dat het niet bestaat. Dan Habiba nog een paar keer checken en vanavond La Haine opzetten.