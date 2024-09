De nieuwe clip van DJHAGY laat je vermoeide brein zweten

Wacht even, ho, stop. Laten we meteen iets duidelijk maken voordat we verdergaan en de onderstaande video bekijken. DJHAGY is géén dj maar een driekoppige band, die, in eigen woorden, vallen binnen de categorie shoegazepop. Zo, nu kan er geen verwarring meer ontstaan. Fijn hè? De groep stond al eens op Eurosonic en Le Mini Who?, brengt binnenkort een album uit en vandaag hebben wij hun nieuwe clip voor het nummer Stone in première.

De video is een kleurrijke en trippy animatie, gemaakt door Utrechtse kunstenaar Munir de Vries. Zoals de titel misschien al verklapt, begint de clip met een rechthoekige steen die het hele nummer lang verschillende gedaantes aanneemt, van een deur naar oneindigheid tot een graftombe waaruit iemand opstaat. Trippy, zei ik toch? Bekijk het hieronder.