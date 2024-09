De clip van Donnie en Raymond van Barneveld is een schot in de roos

Dat Donnie en Raymond ‘Raya’ van Barneveld twee handen op een welvaartsbuik zijn, wist iedereen al. De twee stunters delen een onvervalste liefde voor pegels, designertenues en frituur uit de muur. Een week geleden kwam het nieuws dat al het andere nieuws irrelevant maakte: Donnie en Raya zouden in het geheim samen een track en een clip hebben opgenomen. Terwijl onze tere hersentjes nog steeds de grootsheid van deze samenwerking proberen te bevatten, is het (nu al) legendarische 180 Linkerbaan inmiddels uit en zie je de clip hier bij ons voor het eerst.

In de video gaat Donnie op bezoek bij de mancave van Barney. Ze chillen aan de bar, gooien wat pijltjes en hangen in de peperdure auto van de dartlegende. Ook duiken we in de booth, waar Raya nog even wat vuur spit. Wie had ooit gedacht dat Barneys adlibs beter waren dan die van Migos?

Videos by VICE

Bekijk de clip hieronder en geniet van deze historische dag.