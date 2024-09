De clip voor ‘Dirt’ van DOOXS is melancholisch en sensueel

Het Rotterdamse duo DOOXS – zangeres Djoeke en producer Aniek – maakt melancholische, sensuele electropop. Het bezorgde ze, naast een hele berg tevreden oortjes, ook een plekje op Eurosonic Noorderslag en Metropolis Festival. Het enige dat nog ontbrak was een debuut-EP, maar, je gelooft het bijna niet: die komt eraan. Hij heet Under My Tongue, komt 25 november uit, en hier is alvast de clip voor het liedje Dirt.

De EP-release is in Roodkapje SUB in Rotterdam en je kunt daar gewoon bij zijn.

Speeldata:

18 November – WORM Rotterdam

25 November – Roodkapje SUB – EP Release

3 December – Blijdorp Winterfestival