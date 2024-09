De clip voor ‘Hele Gang’ van Victoire X Festus is een hedonistische instastory

Bijna niemand komt weg met het verticaal schieten van een clip. Bijna niemand. De reacties onder zulke filmpjes zijn vaak niet mals en de makers van deze wanstaltige producties worden ook nog weleens uitgemaakt voor mensen die lijden aan VVS (Vertical Video Syndrome). Victoire en Festus nemen dat voor lief, en gooien voor de track Hele Gang (Ben Lardinois Remix) een lange, hedonistische instagramstory op YouTube.

Je mag de titel van de track ook gerust serieus nemen, want de bekende gezichten vliegen je om de oren. Onder meer Bokoesam, Yung Internet, Kempi, Ray Fuego en een verdwaalde Tim Hofman passeren de revue. Het is alsof de saaie instastories van je vrienden zijn ingewisseld voor een groot bacchanaal van artiesten met flessen drank, vlammende deobussen en wapperende flappen geld. Omdat deze video is gemaakt door en voor je iPhone/Android/wat-dan-ook, is het dus het beste als je de clip checkt op je telefoon. Bekijk het stukje socialmediakunst hieronder: