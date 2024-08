De commerciële rotzooi die Mondriaan totaal geen eer aandoet

Als je dit jaar niet onder een steen leefde, heb je waarschijnlijk gemerkt dat De Stijl dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Dat betekent dus dat er om de haverklap tentoonstellingen, evenementen en artikels (ja, zoals deze) over De Stijl ons door de strot geramd worden. Dat is natuurlijk goed, want De Stijl is een bijzondere en belangrijke stroming. Maar het Mondriaanjaar is ook een ideaal excuus voor winkels en organisaties om zichzelf van hun meest mondrianeske kant te laten zien. En daar gaat het vaak gloeiend mis. Als je een wandeling door Den Haag maakt, val je constant over de iconische blauwe, gele en rode vlakken, die als een laagje braaksel over de stad liggen. Al deze Mondriaan-misbaksels worden vereeuwigd op de instagrampagina RIP_Mondriaan.

Menno de Bruijn en Max Lennarts aka Studio Lennarts & De Bruijn, het tweekoppige brein achter het instagramaccount, wonen allebei in Den Haag en werden het afgelopen half jaar doodgegooid met Mondriaan-meuk. Ze besloten die op een instagrampagina te posten. “Om de haverklap kom je Mondriaan tegen op straat. Het was dus haast onoverkomelijk dat iemand zo’n pagina in het leven riep. Het moest er gewoon van komen,” vertelt Menno aan Creators.

Gruwelijke truien, kitscherige oorringen en een bruine boterham met Mondriaan-achtige kaas: wat je bij RIP_Mondriaan ziet, werkt op de lachspieren. Toch schuilt er kritiek achter het instagramaccount. “Wij houden van De Stijl en het werk van Mondriaan. En om dat in zulke aantallen verkracht te zien worden, hoeft van ons niet,” vertelt Menno.

Door Mondriaans simpele esthetiek is het kinderspel om zijn werk na te maken en te verwerken in producten. Althans, zo lijkt het. Want je kan wel ergens gekleurde vlakken op pleuren, maar dan ga je al snel voorbij aan de gedachte achter De Stijl. Een hilarisch voorbeeld van de Mondriaan-overkill is de Gerrit Rietveld-stoel, die onterecht aan Mondriaan toegeschreven wordt. “Mensen worden op die manier Mondriaan langzamerhand kotsbeu. Het begint echt de spuigaten uit te lopen. En we moeten nog een half jaar, hè,” zegt Menno verontwaardigd.

Het duo is kritisch over hoe Den Haag omgaat met de nalatenschap van Mondriaan. “We vinden het teleurstellend dat bijvoorbeeld de gemeente en musea die commercialisering stimuleren,” zegt Menno. Toch is het niet alleen maar slecht. “We vinden het erg stijlvol hoe het gemeentehuis van Den Haag in een Mondriaans jasje is gestoken,” vertellen Menno en Max. “Maar om daar nu ook een Mondriaan-taart uit te delen… tja, daar gaat het mis wat ons betreft.”

De foto van een vrouw met schattige Mondriaan-sokken is de favoriet van het duo. “Ze zijn zodanig fout dat het cool wordt. En als je dit als vrouw van middelbare leeftijd gewoon wil rocken op straat, denken we wel: yes, gewoon doen!”

