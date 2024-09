De cowboys en indianen die kwamen hossen bij de Toppers

Nederlanders koesteren op de een of andere manier een eindeloze liefde voor het Wilde Westen: kinderen spelen cowboy-en-indiaantje, voor het grootste country&westernfestival van Europa moet je in Brabant zijn, en afgelopen weekend was het thema van het jaarlijkse, tweedaagse Toppers-concert in de Johan Cruyff Arena ‘Wild West, Thuis Best’. Bezoekers konden zich voor de gelegenheid verkleden als cowboy of als indiaan, de dresscode van het gebeuren was ‘glitter country rood’. Op vrijdag en zaterdag was het vanaf twee uur ’s middags, lang voor het concert begon, al bal op de speciaal ingerichte fanzone vlakbij het stadion, en waren er cowboyhoeden en verentooien te zien zover het oog reikte. Ook wapperde er nog een confederate flag, waar de nodige racistische connotaties aanvast hangen, en die daardoor voor gemor zorgde.

Omdat de fascinatie van Nederlanders voor cowboys en indianen ons eindeloos fascineert, vroegen we Maarten Delobel om foto’s te maken van de mensen die op het enorme evenement afkwamen.