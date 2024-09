De creatief regisseur van Final Fantasy XV kan nog altijd niet op vakantie

“Om eerlijk te zijn, heb ik echt vakantie nodig,” vertelt Tomohiro Hasegawa mij in een Amsterdams café aan het Rembrandtplein. De creatief regisseur van Final Fantasy XV is één van de weinige ontwikkelaars die sinds het begin van de beruchte (lees: moeizame) ontwikkeling van de game bij het project betrokken is. Deze titel was maar liefst tien jaar in de maak, wat voor een commerciële game een lange, maar vooral dure lijdensweg is. Voor uitgever Square Enix staat er dan ook een hoop op het spel. De game moet maar liefst tien miljoen exemplaren verkopen om de productiekosten terug te verdienen.

De game komt uit op de dag dat ik Hasegawa via zijn tolk spreek, maar de ontwikkelaar komt alles behalve nerveus over. De eerste recensies druppelen namelijk langzaam binnen en die hebben hem na vele slapeloze nachten gerustgesteld. “We hebben een lange, lange tijd op onze nagels zitten bijten, dus het is vanzelfsprekend dat ik opgelucht ben,” geeft Hasegawa daarbij toe. “Ik heb ongelofelijk veel gewerkt en mezelf vele jaren moeten concentreren op één opgave, dus ik wil nu meer gaan reizen om weer inspiratie op te kunnen doen.”

We praten vervolgens over favoriete vakantiebestemmingen, of hij meer houdt van aan het zwembad liggen (nope) of dat hij liever zijn functionele outdoorbroek aantrekt om door de bergen te trekken (ook niet). Hoewel hij openhartig vertelt over wat hij graag doet in zijn zeer beperkte vrije uren, koppelt hij het wel elke keer terug naar zijn werk, waardoor het lijkt of hij in dat decennium aan ontwikkeling praktisch geen tijd had voor zichzelf. “Mijn reisstijl is heel erg vreemd, het is anders dan wat normale mensen doen,” legt hij uit. “Ik houd heel erg van levende wezens, ik wil ze ontdekken, aanraken en analyseren.” De vakanties van Hasegawa staan volledig in het teken van zijn werk, want de biologische vondsten die hij doet op zijn reizen komen terug in de game.

“Er is een minuscuul eiland in het zuiden van Japan, genaamd Okinawa. Dit stuk land is omsingeld door nog kleinere eilanden, waaronder Iriomote. Er leven daar amper mensen, maar ik heb daar krabben ontmoet die zeer zeldzaam zijn en die zie je vervormd terug in Final Fantasy XV.” Hoewel ik aangestoken werd door zijn bijna kinderlijke enthousiasme zat een gesprek over puur relaxen er niet in, hoewel hij graag meer vrije tijd zou willen hebben om zijn favoriete bezigheid te bedrijven: tuinieren. “Er is een zeldzame plant genaamd de luchtplant, ik zou deze heel graag willen bestuderen.”

Aangezien de game net uit is, moet er nog een hoop gesleuteld worden na de lancering, dus een uitje naar de botanische tuin zit er voorlopig nog niet in. Hasegawa weet dat als een game tegenwoordig uitkomt, je nog lang niet klaar bent. “Het gaat maar door. Het ziet er naar uit dat die broodnodige vakantie nog even moet wachten,” zegt hij lachend.

Het is een werkethos die typisch is voor de gamesindustrie en waar ik ontzettend veel respect voor heb. In de zogenaamde crunchtime tegen het einde van de deadline die de uitgever oplegt, worden onmenselijke uren gemaakt, soms met het uitstel van een game als resultaat. In het geval van Final Fantasy XV werd de ontwikkeling zelfs met jaren verlengd, door veranderingen in regie, een altijd maar evoluerende vorm en door de strategie achter het uitbrengen volledig om te gooien. Dit allemaal tot totaal ongenoegen van de fans, die in het geval van de Final Fantasy-serie onuitputtelijk fanatiek zijn. Het vertrouwen in de eens legendarische reeks was door de voorgaande, matig ontvangen delen een beetje verdwenen, dus het lot van Final Fantasy ligt voor een groot deel in Hasegawa’s handen.

De ontwikkelaar vergelijkt het plot van de game dan ook gerust met wat de studio als taak heeft. Het adellijke hoofdpersonage prins Noctis is met zijn vrienden ironisch genoeg op een soort vakantie, een roadtrip. Tegelijk hebben ze een verborgen agenda, namelijk het heroveren van het koninkrijk dat van Noctis’ vader is afgepakt. “Nu je het plot zo aan mij voorlegt, realiseer ik mij dat hun tocht hetzelfde is als die van mij,” vertelt hij. “Ik moet ook de wereld redden. De game is al zolang in ontwikkeling en we hebben talloze obstakels moeten overwinnen om iets te bereiken dat we als bedrijf nooit hebben gedaan. Er was ontzettend veel druk, maar het is ons gelukt op eenzelfde soort manier als het verhaal in de game verteld wordt.” Hasegawa doelt daarmee op het feit dat Noctis de troon moet heroveren, wat voor Square Enix ook moet gebeuren binnen de gamesindustrie om de serie te redden.

Om inspiratie op te doen voor het script, ging het team zelf op roadtrips. Ze reden met een groep lange stukken in de auto, zoals je dat in de game ook doet. Ze kampeerden en kookten eten terwijl ze voor de tent zaten. Als ik later aan Hasegawa vraag of hij zichzelf dan ook met een specifiek karakter uit de game associeert, noemt hij het personage dat Ignis heet. “Qua uiterlijk lijk ik niets op hem, maar ik kan mijzelf erg in hem vinden omdat hij in de game altijd het eten kookt voor zijn vrienden. Ik vind het fantastisch om zelf te koken, maar ik kan het alleen in het weekend doen als ik vrije tijd heb. Ik kijk uit naar dingen eten die ik niet ken wanneer ik eindelijk op vakantie kan.”

Het kan nog even duren voordat Hasegawa eindelijk verlost is van het werk dat een decennium van zijn leven in beslag nam. Er wordt door het team aan nieuwe avonturen gewerkt die spelers van de game later kunnen downloaden, en er zal zoals in elke openwereld-game puin geruimd moeten worden op het gebied van bugs en schoonheidsfoutjes. Toch denkt de ontwikkelaar nu al aan het volgende project. “Door wat we nu als een soort hechte familie bereikt hebben, ben ik ervan overtuigd dat we nog grotere uitdagingen aankunnen.”

Final Fantasy XV is nu uit voor de PlayStation 4 en Xbox One.