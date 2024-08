De ‘Crotch Pot’ laat jou koken met de warmte van je eigen zaakje

Heb je tijdens een zware workout ooit je hand op je kruis gelegd en gedacht: wow, ik moet echt eens gebruik maken van de hitte van mijn eigen zaakje? Ik ook niet, maar blijkbaar deed Glen Van Peski dat wel. Van Peski, de oprichter van Gossamer Gear hiking equipment, heeft The Crotch Pot uitgevonden, waarmee de gebruiker een maaltijd kan stomen met de warmte van zijn eigen kruis.

Het tasje, dat overigens zo’n 16 euro kost, is gemaakt van ‘Cuben Fiber‘, een hoogstaand, superlicht materiaal dat ervoor moet zorgen dat jij je edele delen niet bezeert wanneer je lekker wat fettuccine al testicolo klaarmaakt. (The Crotch Pot is ontworpen om een hersluitbare zak van 1 liter mee te dragen, “zodat je avondeten wel op een geheel hygiënische manier wordt klaargemaakt. Een groot voordeel is natuurlijk dat, wanneer je een haar in je eten vindt, je zeker weet dat die van jouzelf is.)

Videos by VICE

The Crotch Pot (Nee, hij heeft inderdaad niet veel weg van een doorsnee pot)

De doelgroep voor de Crotch Pot is blijkbaar de backpacker of wandelaar die zo min mogelijk op zijn rug mee wilt dragen, wiens toewijding zo ver gaat dat hij bereid is zijn maaltijd in zijn eigen broek te laten marineren. “Infraroodbeelden van het menselijk lichaam bevestigen iets dat iedereen eigenlijk wel weet: een van de heetste delen van het menselijk lichaam is het kruis,” legt Gossamer Gear uit op de website. “Je lichaam genereert een enorme hoeveelheid warmte terwijl je wandelt; waarom benutten we deze niet voor een warme maaltijd?” Goede vraag eigenlijk, waarom ook niet?

Een bijzonder smakelijke afbeelding van de Crotch Pot

Om de Crotch Pot te gebruiken, vul je ‘m met de gewenste ingrediënten, voeg je water toe en plaats je het product op je schaamstreek, “direct tegen de huid aan.” Na een paar uur wandelen is het etenstijd. Of je hebt in de tussentijd het licht gezien en besloten het lauwwarme zooitje weg te gooien en in plaats daarvan een Snickers te eten.

“Je kunt de maaltijd op een discrete manier proberen te kneden terwijl je loopt, om er zeker van te zijn dat alle ingrediënten goed mixen,” stelt Gossamer voor. (Zelf ben ik geen buitenmens, maar als ik door het bos zou lopen en iemand tegen zou komen die zijn geslachtsdeel aan het kneden is, zou mijn eerste gedachte niet zijn: ik denk dat hij havermout aan het klaarmaken is.)

Instructies voor de Crotch Pot

Gossamer laat alle achterdocht en scepticisme rondom hun product ondertussen rustig over zich heen komen: “Een hele hoop mensen dachten dat het een 1 april-grap was, maar als ze het eenmaal gebruiken zijn ze om en kunnen ze niet meer zonder,” vertelde een woordvoerder van Gossamer Gear aan MUNCHIES. “Sommige vrouwelijke wandelaars gebruiken ons product in hun bh.”

Gossamer heeft inmiddels al beloofd dat er een Crotch Pot-receptenclubje aankomt – tot dusver staan er slechts twee recepten online – en moedigt mensen aan om foto’s van hun Crotch Pot op Instagram te posten. De wereld wacht namelijk al veel te lang op gedetailleerde foto’s van pruttelende basmatirijst in iemands boxer. Happy hiking!