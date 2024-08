De cryptocurrency die ik voor de grap maakte is nu 2 miljard waard en dat is nogal zorgelijk

Jackson Palmer is een Australische zakenman en techneut die vooral bekend is doordat hij voor de grap de cryptocurrency Dogecoin heeft ontwikkeld. Op het moment werkt hij als productmanager in San Francisco, maar hij handelt nog steeds in cryptocurrencies. Hij bezit meerdere munten, waaronder minder dan 50 dollar aan Dogecoins. Je kunt hem volgen op Twitter en YouTube.

Toen ik in 2013 voor de grap tweette over “investeren in Dogecoin”, had ik nooit verwacht dat de cryptomunt die ik voor de grap had ontwikkeld er in 2018 nog steeds zou zijn, en al helemaal niet dat de market cap ooit 2 miljard zou worden (wat vorig weekend het geval was).

Afgelopen jaar ontplofte de cryptomarkt; iedereen begon er in te investeren. Je zou 2017 dan ook kunnen zien als het beste jaar voor de hele industrie, maar ik denk dat iedereen die vindt dat deze explosieve groei houdbaar is kortzichtig is. Ik denk juist dat 2017 het slechtste jaar voor cryptocurrencies is. Om uit te leggen waarom ik dat vind, neem ik je graag mee naar de currency die ik voor de grap ontwikkelde.

