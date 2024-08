De culinaire aan- en afraders van experts voor een stomende valentijnsnacht

De twee dingen die mij het allergelukkigst maken zijn eten en seks. Beiden zijn eerste levensbehoeften, en zorgen ervoor dat er een stofje in onze hersenen wordt aangemaakt waar we gelukkig van worden. En los van die wetenschappelijke kant zijn seks en eten gewoon ontzettend chill. Maar zijn seks en eten samen ook zo hemels?

Ik moet eigenlijk altijd meteen denken aan de plakkerige slagroom en overrijpe aardbeien die je als zestienjarige met je eerste liefje voor een pikant avontuurtje gebruikt. Je weet wel, dat avontuur dat eindigde in een lachwekkende situatie met room- en fruitvlekken door het hele bed. Oké, maar wat werkt dan wel? Om dit uit te zoeken vroeg ik aan mensen met verstand van eten, waar je je wel in moet vastbijten tijdens je volgende seksmarathon en welk voedsel je maar beter kunt gebruiken waar het voor bedoeld is.

Laura Deelen, bedrijfsleider Café Restaurant Amsterdam

MUNCHIES: Hé Laura, hoe bereiden jullie je voor op Valentijnsdag?

Laura: Op Valentijnsdag is het hier natuurlijk ontzettend druk, maar daardoor ook heel gezellig. We zetten bij alle stelletjes een roosje op tafel. En je kunt extra veel gerechten romantisch samen delen met een flesje wijn erbij. Dat doe ik ook vaak met m’n vriendje.

En welk voedsel vind jij dan het meest seksueel?

Ik zou zeker fruits de mer aanraden: krab, kreeft en zeevruchten, of kaviaar. Allemaal licht verteerbaar voedsel en heerlijk met witte wijn. In oesters schijnt ook nog een stofje te zitten wat lustopwekkend is. Ik geloof dat wel, maar heb nooit gemerkt dat ik na oesters geiler werd dan normaal.

Jammer. En verder?

Toffee cake! Heel zoet en sensueel. Met toffeesaus en een bolletje ijskoud vanille-ijs naast die warme cake. Dat is een sexy toetje.

Wat zou jij afraden op een hete date?

Niets waar je van gaat stinken, zoals knoflook en ui. Alhoewel, als je het allebei eet, maakt het ook niets meer uit.

Arno Veenhof, eigenaar van slagerij De Leeuw

MUNCHIES: Ha Arno! Welk product uit jullie assortiment is nou echt lustopwekkend?

Arno: We verkopen verse truffel, een erotisch knolletje. Het is ook een afrodisiacum; er zit een lokstofje in waardoor de mannetjeszwijnen denken dat er een vrouwtje onder de grond zit en ernaar gaan wroeten. Die muskusgeur heeft een bepaalde aantrekkingskracht, ook op mensen. Vorig jaar hadden we zelfs een truffel die een beetje op een hartje leek!

Arno’s truffelhart

Wauw.

De geur van de truffel is bedwelmend. Het is daarom ook heerlijk om de ochtend te beginnen met bijvoorbeeld een truffel-roerei met een glaasje champagne erbij.

Nog andere suggesties?

Een malse tenderloin steak. Daar kun je ook nog een leuke seksuele woordspeling mee bedenken. En met Valentijnsdag hebben we ook altijd tortelduifjes: mooie filetjes met een stoofje van de bouten en een sausje van het karkas. Om het erotisch te houden moet het eten namelijk indruk maken, maar ook snel klaar zijn. Dan hou je meer aandacht over voor elkaar!

En heb je nog echte afraders?

Een berenhap voorschotelen lijkt me niet zo’n goed idee. Zo’n gehaktbal met een plak ui er tussen. Niet doen.

Menno Koerts Meijer, eigenaar van chocolaterie ArtiChoc

MUNCHIES: Ha Menno. Hou jij een beetje van culinaire romantiek?

Menno: Absoluut. Met Valentijnsdag pakken we flink uit in de winkel; de etalage is prachtig versierd en we hebben veel producten met hartjes en roosjes. Vooral jonge mannen staan op het laatste moment een hartendoos in de rij om die te laten vullen met bonbons.

Is chocolade een beetje sexy?

Wij houden het bij de liefde. Valentijnsdag staat meer voor verleiding en dat gaat altijd goed met chocolade. Erotische chocolade zoals chocoladeborsten en piemels zijn misschien een volgende stap, maar daarvoor moet je niet bij ons zijn.

Hoe pakken jullie dat dan aan?

Van chocolade krijg je van nature een gelukkig gevoel. Vanuit die basis verwerken we uitsluitend verse en pure grondstoffen in onze producten. Denk bijvoorbeeld aan een rozenbonbon met amandel. Het heeft een prachtige smaak, ook zonder allerlei gekke toevoegingen. Als je iets compleet wil maken, moet je ook met iets lekkers komen. Het moet puur blijven, en suiker verpest vaak de basis.

Dus liever geen zoete troep?

Suiker verbloemt de daadwerkelijke smaak. Veel snoepgoed in toeristenwinkels is bijvoorbeeld veel te zoet en te vet, en bevat heel veel kleurstoffen. Wij houden het liever puur, romantisch en elegant. Dan heb je geen chocoladepiemels nodig.

Naomi Hoekstra, diëtist bij Dieetplaneet

MUNCHIES: Hoi Naomi! Van welk voedsel gaat een mens zich nou echt sexy voelen?

Naomi: Er is helaas geen wetenschappelijk bewijs dat er voedingsmiddelen bestaan die de seksdrive verhogen – ook niet voor oesters of champagne. Het belangrijkste wat je wat mij betreft kan doen om je sexy te voelen, is zorgen dat je goed in je vel zit. Dat bereik je mede door goede voeding en voldoende beweging.

Kan die goede voeding dan überhaupt wel erotisch zijn?

Sommige mensen vinden de vorm of substantie van een voedingsmiddel seksueel, anderen willen graag een toef slagroom van elkaars tepels aflikken. Je moet het vooral doen voor het placebo-effect: zolang jij gelooft dat het werkt, dan werkt het vast. Gewoon lekker in geloven, dus.

Heb je nog tips?

Zorg voor een fijne sfeer en vergeet de opmaak van het bord niet. Als het eten er goed uitziet, maakt het verder eigenlijk niet meer zoveel uit. Zorg dat je niet te veel eet. Van een overvolle buik word je moe, en dat is niet handig bij een vrijpartij. En vermijd op zo’n avond koolsoorten en bonen om ongewenste geuren en geluiden tegen te gaan.

Nog iets anders waar we beter vanaf kunnen blijven?

Te veel alcohol en drugs. Misschien gaat je seksdrive wel omhoog, maar het gaat je meestal niet helpen tijdens de daad zelf. Niet aan te raden.

Yund Cuha, souschef bij de TonTon Club West

MUNCHIES: Hi Yund, gebruik jij eten voor seksueel plezier?

Yund: Ik word niet per se warm of koud van sekspartijen met gekke shit. Misschien hangt het er vanaf met wie. Ik moet wel een emotionele band met iemand hebben voordat ik van alles op je lichaam ga smeren.

Wat zou je absoluut niet aanraden?

Nori is behoorlijk onaantrekkelijk. Dat is superlekker zeewier, maar het gaat tussen je tanden zitten. Dat is niet heel charmant.

Bestaat er dan wel zoiets als erotisch eten?

Dat zou kunnen, hoor. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van ramen met een eitje erbij dat precies goed gekookt is en nog een beetje druipt. Je kunt bij ons ook veel fingerfood-voorgerechtjes delen, dat is altijd leuk als je met z’n tweetjes bent. En we hebben een milkshake special: strawberry-cheesecakesmaak, met twee shotjes jenever erbij tegen de stress op een eerste date. Leuk en sexy.

Dan ben je meteen wat losser, handig.

Precies, ja!