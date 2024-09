De Cultuur is niet bang voor een beetje decadentie

Goud geverfd fruit, marmeren vloeren en statige Franse hofjes – zulke decadente taferelen vullen ongeveer de helft van de instagram-account van De Cultuur, de zelfbenoemde “funky hiphop posse international” uit Amsterdam. De rest van de geüploade bezienswaardigheden is een allegaartje van minder chique voorzieningen, zoals geïmproviseerde studio’s, tweedeklas-treinreisjes en net geen designerkleding. Het is een zelfgecreëerd universum dat zich ergens tussen hoge en lage cultuur bevindt, en dat “entertainers” Yonah en Christiaan en producer Diederik nu ongeveer een jaartje zorgvuldig cureren als kunstcollectief.

Erg bekend zijn ze nog niet, maar misschien heb je weleens een clip voorbij zien komen waarin ze veelal ballades zingen, en rappen over de fijnere en melancholiekere dingen in het leven. Met tracks als Cruisin’ en Champagne weten ze Nederlandse hiphop fluweelzacht te maken, en het album Bonne Nouvelle is dit voorjaar uitgekomen. Een echt festivalseizoen hebben ze nog niet achter de rug, maar daar komt vast verandering in nu hun debuut er is, met daarop samenwerkingen met Willie Wartaal, Raven Aartsen (Mozes and the Firstborn), Bokoesam en andere rapgame-alumni. We spraken de groep over luxueuze privéfeestjes, Parijs en onmisbare festivalaccessoires.

