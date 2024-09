De Cultuur raakt in hun nieuwe clip verdwaald in nachtelijk Parijs

Oh, Parijs. De stad van de liefde heeft door de jaren heen als inspiratiebron gediend voor de grootste kunstenaars, en wanneer je de nieuwe clip van De Cultuur bekijkt snap je meteen waarom. Overal waar je filmt – in metrostations, voor de Moulin Rouge, in de buurt van de Arc de Triomphe – spat de melancholische romantiek eraf. En laat dat nou net iets zijn waar de jongens van De Cultuur heerlijk op gaan.

Voor de opnames van hun nieuwe EP Bonne Nouvelle trokken ze naar Parijs, en de Franse nacht is het perfecte decor voor Juicy Fruit, het eerste voorproefje van deze EP. Iedereen die goed z’n woordjes leerde op de middelbare school weet dat ‘Bonne Nouvelle’ staat voor mooie, nieuwe dingen. Eigenlijk precies de woorden die ik zocht om deze single te omschrijven. Spontaan zin in Fruits de Mer nu.

Bonne Nouvelle’ komt volgende week uit.