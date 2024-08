De Cultuur, Yung Mau en Ricky Staggs weten precies waar jij wil zijn op dit moment

Zo veel zon, zo veel ijskoude flessen rosé, zo weinig tijd – bij vlagen is het leven een ongekende kwelling. Keuzestress is een van de grootste problemen waar onze generatie mee te kampen heeft, maar gelukkig geldt ook: waar problemen zijn, zijn mensen om je te helpen. Soms is daar niet meer voor nodig dan de juiste vraag stellen, zoals: “Hé, zeg eens eerlijk, waar wil je nou écht het allerliefste zijn op dit moment?’. En zodra die vraag eenmaal geformuleerd en uitgesproken is, is het antwoord al snel gevonden: bij Yung Mau, Ricky Staggs en de jongens van De Cultuur in een boot, terwijl je langs de sickste huizen van het land vaart. Dus smeer jezelf goed in en stap in een bus richting Vinkeveen – grote kans dat je daar ergens aan boord kan gaan. Maar niet voor je de nieuwe clip van Waar Wil Je Zijn hierboven hebt bekeken.