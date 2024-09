De Maan zit vandaag in vuurteken Ram, en om 21:50 maakt ze contact met de Zon in Waterman, waardoor er een sociale en pientere stemming ontstaat. Als de Maan in Ram botst met Pluto in Steenbok, morgenvroeg om 06:13, wordt de vibe intenser. Wees niet te goed van vertrouwen, probeer erachter te komen wat iemand eigenlijk echt bedoelt.