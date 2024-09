De dagelijkse horoscoop van Broadly

Mercurius botst met Jupiter om 16:16 vandaag, dus pas op voor overdrijvingen of details die worden achtergehouden. De Maan ontmoette om 11:30 de veelbewogen planeet Uranus, waardoor er een impulsieve sfeer is ontstaan. Maar als de Maan Mercurius uitdaagt om 14:52, en Jupiter om 15:01, kunnen we ons juist gefrustreerd voelen. Om 17:50 komt er weer wat behulpzame energie onze kant op, want op dat moment legt de Maan verbinding met Saturnus in Boogschutter. En ten slotte, om 02:50 vannacht, komt de Maan binnen bij de stevig geaarde Stier.