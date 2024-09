De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan kwam binnen bij Stier om 08:43 vanochtend, waardoor we in stabiel vaarwater terecht zijn gekomen. De Maan zoekt verbinding met Mercurius in Vissen om 23:48, waardoor we worden aangemoedigd om over onze gevoelens te praten. Jupiter daagt Uranus uit om 02:19, wat de energie vannacht doet oplaaien naar een staat van onvoorspelbaarheid en vrijheid – vroeg naar bed gaan zou zonde zijn. De Maan mengt zich in Neptunus om 04:27, waardoor er een dromerige en empathische vibe ontstaat, en gemakkelijke energie komt vrij als de Maan contact maakt met de Zon om 06:14.

