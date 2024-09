De Maan is vandaag de hele dag in het teken Ram te vinden, op zoek naar ruzie, waarvoor ze bij Ram aan het juiste adres is. Om 20:47 ontstaat er een botsing met de Zon in Steenbok, en met Pluto in Ram om 23:16 – dan is het tijd om zaken van wat dichterbij te gaan bekijken. Vooral als de Maan de weerbarstige Uranus tegenkomt in Ram, morgenvroeg om 05:15, wordt de sfeer gespannen en onvoorspelbaar.