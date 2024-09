De dagelijkse horoscoop van Broadly

Praten over onze gevoelens zal makkelijk gaan vanavond, als de Maan in Ram en de kletsgrage Mercurius – die zich momenteel terugtrekt richting Boogschutter – verbinding maken om 19:41. Liefdevolle vibes hangen in de lucht als de Maan – die om 21:18 in Stier verschijnt – contact zoekt met waterteken Vissen, om 04:08 vannacht.



Maar pas op, morgen in het begin van de middag ontmoeten de Zon en de koning van de onderwereld Pluto elkaar in Steenbok, waardoor er een neurotische en ietwat bezitterige energie ontstaat. Dat haalt het slechtste in ons naar boven. Gebruik deze energie slim door (persoonlijke) verandering juist te omarmen.



