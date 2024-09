De Maan in Tweelingen mengde zich vanochtend om 09:22 met Mars in Ram, en wat later, om 13:54, kwam de Maan binnen bij de creatieve en zorgzame Kreeft. De Zon ontmoet Mercurius in Vissen om 01:29 vannacht – hierdoor zullen mensen in de mood raken om het gesprek met elkaar aan te gaan. Ook zullen we vanavond in een intuïtieve en fantasierijke vibe zitten.