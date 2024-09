De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan zit in het waterteken Kreeft vandaag, en heeft het ongelooflijk druk: om 12:08 was er een botsing met Venus in Ram, waardoor we gevoelens van onzekerheid konden ervaren. Om 19:48 ontstaat er een harmonieuze verbinding met de Zon, net als met Mercurius om 21:12, waardoor we goed kunnen aangeven waar we behoefte aan hebben. Om 22:48 daagt de Maan Pluto uit, waardoor controle-issues boven komen drijven, en de Maan botst met Jupiter om 03:25 en met Uranus om 04:33, dus het wordt een onrustige nacht. Mercurius in Vissen zoekt contact met Pluto in Steenbok om 06:23, wat ons aanmoedigt om verder te kijken dan onze neus lang is. Geheimen zullen worden gedeeld!