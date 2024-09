De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Zon in Vissen heeft vanochtend om 09:29 contact gemaakt met Pluto, waardoor we in een intieme vibe terechtkwamen waarin we onszelf durfden te laten zien. De Maan in Leeuw legt om 15:55 verbinding met Venus, die zich momenteel terugtrekt in Ram. Mars komt binnen bij standvastige Stier om 01:34, waardoor we worden aangemoedigd om te blijven vechten voor onze idealen. De Maan vindt aansluiting bij Jupiter in Weegschaal om 07:58, waardoor we morgenvroeg in een vrijgevige sfeer verkeren.