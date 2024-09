Het is een rustige dag in de hemelen boven ons, op deze vrijdag de dertiende. De Maan zit in het vurige teken Leeuw, dus je hebt ruim baan om iets glamourachtigs te doen, of iets anders dat de aandacht op jou vestigt. Leeuw is een sterk en dapper sterrenbeeld, dus ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn bijgelovigheid, de angst voor ongeluk, los kan laten vandaag.