De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan kwam vanmorgen om 07:28 binnen bij het lieflijke luchtteken Weegschaal, wat ons inspireerde om overal de schoonheid van in te zien. Mercurius zoekt vuurteken Ram op om 23:08 – dus wees niet verrast als iedereen dan klip-en-klaar zegt waar het op staat. De Maan in Weegschaal daagt Venus in Ram uit om 04:41, waardoor we morgenvroeg wakker kunnen worden met ontembare en intense gevoelens van verlangen.

