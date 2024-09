De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan in Weegschaal heeft vanochtend om 09:55 aansluiting gevonden bij de behulpzame planeet Saturnus, maar die vriendelijke energie was niet van lange duur – om 10:15 botste de strijdlustige Mars in Vissen met Saturnus. Die laatste planeet wil het spel eerlijk en volgens de regels spelen, terwijl Mars koste wat kost wil winnen. Daardoor is er een intense sfeer ontstaan.

Vanavond om 22:24 komt de Zon binnen in het luchtteken Waterman, en de Maan doet dat om 23:09 bij het gevoelige waterteken Schorpioen. Daardoor luisteren we vanavond allemaal goed naar hoofd én hart. Maar let op: de Maan daagt de Zon uit om 23:13, dus denk dan goed na over wat je met je emoties doet voor je weer verdergaat.

