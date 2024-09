De Maan in Maagd heeft contact gezocht met de krachtige planeet Pluto in Steenbok om 12:39, waardoor er een vibe is ontstaan waarin alles mogelijk lijkt. Later vandaag slaat het om, als de Maan vechtersbaas Mars in Vissen uitdaagt om 20:02 – dan wordt de sfeer gespannen en gestrest. Om 23:13 botst de Maan met de serieuze Saturnus in Boogschutter, wat voor beren op de weg zorgt.