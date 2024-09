Mercurius in Waterman komt in contact met Mars in Ram om 19:15, waardoor er een energie ontstaat die intelligent en krachtig is. Vraag om hulp als je dat nodig hebt, want die zal er zijn. De Maan in sexy Schorpioen legt verbinding met de romantische Neptunus om 06:02, waardoor er een mystieke vibe ontstaat morgenvroeg. Het zorgt ervoor dat mensen zich creatief, open en empathisch voelen.