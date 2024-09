De Maan in Schorpioen botst met Mercurius in Waterman om 15:18, waardoor er een opgefokte sfeer ontstaat. Maar geen zorgen, later op de dag lukt het ons om rust en focus te vinden. De Maan zoekt verbinding met planeet Pluto in Steenbok om 20:38, waardoor we weer in onze kracht komen te staan.



Andere glasheldere, broodnuchtere, benevelde en verstandige verhalen vind je via de facebookpagina van Broadly Nederland . Volg ons!