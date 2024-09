De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Zon in Vissen daagt Saturnus in Boogschutter uit om 23:47, wat een chagrijnige sfeer oplevert en ons dwingt om onze grenzen te bewaken. Maar de Maan in Schorpioen maakt even later, om 23:56, een harmonieuze connectie met de Zon, waardoor de vibe omslaat in een emotionele staat van saamhorigheid. En uiteindelijk, morgenvroeg om 05:00, komt de Maan binnen bij de filosofische Boogschutter.



