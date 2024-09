De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan zit vandaag de hele dag in het intelligente en opgeruimde teken Weegschaal, maar verwacht niet dat daardoor alles op rolletjes verloopt. Om 22:34 vanavond botst de Maan met de maffiose Pluto, waardoor er een intense, obsessieve en obscure energie ontstaat. Nog later, om 04:41 vannacht, staan ons onaangename verrassingen te wachten als de Maan het opneemt tegen Uranus in het vuurteken Ram. En morgenochtend vroeg, om 08:27, kunnen we gevoelig reageren als de Maan geluksplaneet Jupiter in Weegschaal ontmoet.

