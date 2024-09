De dagelijkse horoscoop van Broadly

Vandaag om 08:47 is Venus binnengekomen bij Vissen, wat dromerige vibes heeft veroorzaakt in ons liefdesleven. De Maan in Vissen heeft om 11:13 contact gezocht met de Zon in Steenbok, wat ons kan helpen om hart en hoofd op orde te krijgen.



De Maan legt ook verbinding met Pluto om 18:06, wat ons doet herinneren aan onze kracht, en Mercurius in Steenbok vermengt zich met Venus om 20:41, en moedigt ons zo aan om het te hebben over wat we willen. Maar of we het ook zullen krijgen?



De Maan botst namelijk met Saturnus in Boogschutter om 02:33 vannacht, waardoor er dingen in de weg komen te staan op het pad naar emotionele voldoening.