De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan heeft zich aangesloten bij de Zon in Waterman om 09:37 vanochtend, wat betekent dat we een nieuwe maan krijgen vandaag! Precies om 01:07 vannacht is het zover, dus is het vandaag tijd om stil te staan bij de typische eigenschappen van het teken Waterman: wat betekenen vriendschap, gemeenschap en revolutie voor jou?

De rest van deze dag verloopt niet per se gemakkelijk: Venus in Vissen botst om 18:50 met Saturnus in Boogschutter, waardoor er een gespannen en emotionele vibe ontstaat. Verwacht niet dat je meteen krijgt wat je toekomt. Gebruik de energie van vandaag goed door rustig te blijven, een beetje terughoudend zelfs. Mars komt binnen bij Ram om 18:39, waardoor een krachtige en felle sfeer ontstaat, dus je hoeft je geen zorgen te maken: je zal sterk genoeg zijn om te krijgen wat je wil.

