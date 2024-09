De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan in het psychische teken Schorpioen verbindt zich vandaag om 12:14 met de communicatieve planeet Mercurius in het al even gevoelige teken Vissen, dus kijk uit voor intuïtieve impulsen die het universum vandaag jouw kant op zal sturen. De verleidelijke Venus in Vissen vermengt zich om 12:24 met de krachtige planeet Pluto in Steenbok, dus dat geeft ons hoop op een aantal sexy berichtjes die we later vandaag zullen ontvangen. De planeten Maan en Neptunus maken om 19:50 een creatieve connectie in Vissen: vandaag is dus een perfecte dag om wat kunst te maken, of in je dagboek te schrijven. Het uiten van je gevoelens gaat je vandaag makkelijk af.