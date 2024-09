De dagelijkse horoscoop van Broadly

We zijn in een avontuurlijke bui geraakt door de Maan in Boogschutter, en nadat deze verbinding heeft gezocht met Mercurius in Waterman om 13:31, worden we omgeven door praatjes en geklets. Na 15:39 ontstaan de beste ideeën – dat is het moment dat de Maan in Boogschutter Uranus in Ram ontmoet. De Maan maakt contact met Jupiter in Weegschaal om 17:49, en dat zorgt ervoor dat er wat geluk onze kant op komt. Maar om 00:37 ervaren we juist wat stress, want dan komt de Maan binnen bij Saturnus in Boogschutter. Mercurius in Waterman ontmoet Uranus in Ram morgenvroeg om 05:01, wat voor mentale opheldering zorgt, maar ook voor schokkend nieuws. De Maan komt binnen bij Steenbok om 08:08, waardoor we weer op aarde landen.