De dagelijkse horoscoop van Broadly

Gelukkig begin van de lente! De Zon kwam vanmiddag om 12:29 binnen bij Ram. De Maan in Boogschutter ontmoette Saturnus, ook in Boogschutter, om 12:37 – de vibe was toen niet opgetogen maar wel geconcentreerd. De Maan komt binnen bij de standvastige Steenbok om 17:31 en botst dan met de Zon om 17:59, wat ons dwingt om onder ogen te komen wat er om ons heen gebeurt. Morgenvroeg om 08:32 daagt de Maan Venus uit, die zich momenteel terugtrekt in Ram, en dat moedigt ons aan om te reflecteren op zaken die gaan over waarde en wensen.