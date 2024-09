De Maan en Neptunus hebben elkaar om 12:18 ontmoet in Vissen, waardoor er een dromerig en beetje luie vibe is ontstaan. Laat op de avond verandert dat – om 01:27 legt de Maan contact met de krachtige planeet Pluto in de ongecompliceerde Steenbok, waardoor het figuurlijk gesproken een heldere nacht wordt. Nog later, om 04:31, maakt de Maan verbinding met Mercurius in Steenbok, wat dit alleen maar versterkt.