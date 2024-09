De dagelijkse horoscoop van Broadly

Strijdvaardige planeet Mars zit in Ram en botste vanochtend om 09:59 met de koning van de onderwereld, Pluto, dus we hebben een explosief ochtendje achter de rug. De Maan zit momenteel in Steenbok en ontmoet Pluto om 20:34, waardoor we intense gevoelens en obsessieve gedachtes kunnen verwachten. Om 21:13 botst de Maan met Mars in Ram, waardoor we worden uitgedaagd om na te denken over wat we echt willen. Ook botst de Maan met Uranus om 02:44, wat voor verrassingen kan zorgen, en om 04:24 nog een keer met Jupiter, wat dit een geweldige nacht maakt voor grootse veranderingen.