De Maan zit in aardeteken Steenbok en botste om 09:44 met wispelturige Jupiter, waardoor de ochtend wat onrustig verliep. Om 15:20 kunnen we voor verrassingen komen te staan, want dan botst de Maan met de rebelse Uranus. En om 04:28 komt de Maan binnen bij de rustige en rationele Waterman.

