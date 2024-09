De dagelijkse horoscoop van Broadly

De kwebbelkontplaneet Mercurius in Steenbok maakt contact met de fantasierijke Neptunus in Vissen, vanavond om 22:29, wat het een mooi moment maakt voor creatieve uitspattingen. En ook om het eens goed te hebben over je mysterieuze plannetjes – er heerst namelijk een ontzettend intuïtieve vibe. Als de Maan in filosofische Boogschutter verbinding zoekt met de beladen Uranus in Ram, om 05:36 morgenochtend vroeg, ontstaat er nog meer ruimte voor geniale ideeën. Maar pas op voor gevoeligheden als de Maan botst met Venus in Vissen, om 05:56.