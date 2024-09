De dagelijkse horoscoop van Broadly

Mercurius zit in een ongeduldige Ram en dwarsboomt Jupiter om 14:46, dus deze middag kan of overdreven goed of juist ontzettend slecht uitvallen. De Maan in relaxte Waterman maakt de hele dag door vriendelijke connecties: om 18:34 met Mercurius, en om 00:02 met losgeslagen Uranus, waardoor we aangemoedigd worden om risico’s te nemen. Een meer stabiele energie neemt het morgenochtend pas over, om 07:56, als de Maan verbinding maakt met Saturnus in Boogschutter.

