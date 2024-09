De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan in Tweelingen heeft om 11:40 verbinding gezocht met de Zon, waardoor we in een chille vibe terecht zijn gekomen. Om 17:19 mengt de Maan zich met Uranus in Ram, waardoor goede ideeën vanzelf ontstaan en we zelfs verrast kunnen worden. Als de Maan daarna contact maakt met geluksplaneet Jupiter, om 20:33, ontstaat er een optimistische en genereuze sfeer. Maar daarna daagt-ie Saturnus in Boogschutter uit, om 23:52, waardoor er toch wat stress ontstaat – op dat moment worden we aangemoedigd om na te denken over de problemen die we hebben met discipline, gezag en grenzen. Morgenvroeg, om 08:03, komt de Maan binnen bij waterteken Kreeft.