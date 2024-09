De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan ontmoette om 10:22 powerplaneet Pluto in Steenbok, waardoor er vanochtend een wat emotionele en intense vibe ontstond. Maar om 16:08 staan ons verrassingen te wachten, op het moment dat de Maan botst met de onhandelbare Uranus in Ram. Later vanavond, om 20:15, is het oppassen geblazen voor opschepperij en gulzigheid – dan daagt de Maan namelijk Jupiter in Weegschaal uit. Om 21:05 wordt de vibe weer gemakkelijker, als de Maan en de lieftallige Venus in Vissen contact met elkaar maken. Morgenvroeg, om 08:18, klopt de Maan aan bij Mars in Vissen, waardoor er een pro-actieve sfeer ontstaat.