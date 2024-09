De dagelijkse horoscoop van Broadly

Mercurius, de planeet van het verstand, is om 10:36 binnengekomen bij het teken van intellect, Waterman. Mercurius zat al een paar weken in de conservatieve Steenbok, maar door deze verandering zullen mensen zich weer vrij voelen om te zeggen wat ze denken. De Maan in vriendelijke Kreeft botst met felle Venus om 12:55, en daarna met de actieve planeet Mars in Ram om 21:18, dus verwacht wat vonken die over en weer kunnen vliegen. De Maan maakt ook verbinding met dromerige Neptunus in Vissen om 02:20 vannacht, waardoor er een empathische, creatieve en gemakkelijke vibe ontstaat.