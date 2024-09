De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan komt om 10:41 binnen bij het teken Leeuw, waardoor er vandaag warme en creatieve sferen ontstaan. Vervolgens staat de Maan om 16:25 lijnrecht tegenover de planeet Mercurius in Waterman, dus niet iedereen zal het vandaag met elkaar kunnen vinden. Later, om 18:20, maakt de Maan contact met Venus in het teken Ram, waardoor eerdere, stressvolle vibes minder intens zullen worden. De Zon maakt om 22:15 contact met de planeet Uranus; verwacht dus een aantal spirituele verrassingen. Om 03:05 maakt de Maan contact met Mars in Ram, wat voor een energieke en avontuurlijke stemming zorgt.



